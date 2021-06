Theo Hernández, promessa Champions mantenuta: capelli rossoneri!

Theo Hernández, terzino sinistro del Milan, aveva promesso che, in caso di qualificazione in Champions League, avrebbe fatto questa 'follia'

Theo Hernández , terzino sinistro francese del Milan , aveva promesso che, in caso di qualificazione del Diavolo alla prossima edizione della Champions League , avrebbe compiuto una 'follia'. L'ex Real Madrid, infatti, aveva giurato che si sarebbe tinto i capelli , solitamente al naturale o biondo platino, interamente di rossonero .

Detto, fatto. Questo pomeriggio Theo Hernández, in un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'Instagram', ha fatto impazzire di gioia i tifosi rossoneri (in particolare le ragazze) che non aspettavano altro che vedere il proprio idolo ancor più legato ai colori della prima squadra di Milano.