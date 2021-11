Theo Hernandez e Zoe Cristofoli svelano il sesso del figlio (Video)

Theo Hernandez e Zoe Cristofoli hanno svelato il sesso del figlio attraverso un video pubblicato su Instagram. Guardalo per scoprirlo

Dopo le partite disputate in nazionale Theo Hernandez è ritornato a Milano. Quest'oggi ha sfruttato il giorno di risposo concesso da Stefano Pioli per dedicarsi alla sua famiglia. Nel video pubblicato dalla compagna Zoe Cristofoli si vede il giocatore del Milan che assiste all'ecografia che mostra il battito del prossimo arrivo in casa Hernandez. Alla fine del video, poi, i due hanno deciso di svelare il sesso del bambino, scoppiando un grosso palloncino che conteneva, al suo interno, altri piccoli palloncini di colore azzurro. E' un maschio! Ecco il video.