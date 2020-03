Tanti auguri a Nesta: ecco gli auguri del Milan sui social

NEWS MILAN – Oggi in casa Milan si festeggia il compleanno di uno dei più grandi difensori della storia del calcio: Alessandro Nesta.

Nesta, nato a Roma il 19 marzo 1976, oggi compie 44 anni. Per l’attuale allenatore del Frosinone, sono state 326 le presenze in totale con la maglia rossonera, condite anche da 10 reti. Gli auguri social del Milan sono arrivati puntuali come sempre, e hanno definito Nesta “un campione d’altri tempi”. Tanti auguri Sandro!

