Supercoppa italiana, il Milan arriva a Riyadh: ecco il video

Il Milan ha iniziato malamente il 2023: dopo la vittoria contro la Salernitana, che sembrava potesse far svoltare la stagione, i rossoneri si sono incagliati, ma non c'è tempo per pensare o voltarsi indietro. La squadra di Stefano Pioli è attesa da un'importante partita: la Supercoppa italiana contro l'Inter. Una gara da vincere assolutamente per il Milan.