Nuovo Stadio Milano, Salvini: “Milan e Inter non possono perdere tempo”

Oggi è ripreso il campionato di Serie A: il Milan ha vinto per 1-2 contro la Salernitana giocando una buona partita. Non solo calcio giocato: a far parlare resta il prgetto per il Nuovo Stadio di Milano, un argomento estremamente discusso, specialmente negli ultimi mesi e settimane. Milan e Inter, dopo anni di storia scritta a San Siro, potrebbero essere alla ricerca di una nuova casa, anche se non sarebbe da esludere la possibilità di rinnovo della struttura già esistente.