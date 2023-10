Qualche decina di minuti fa il tennista Jannik Sinner , per altro noto tifoso rossonero, ha vinto l'ATP 500 di Pechino contro il russo Daniil Medvedev . Un successo che non solo lo incorona campione nel torneo cinese, ma che lo proietta anche al numero 4 del ranking mondiale , posizione mai raggiunta nella sua ancora giovane carriera.

Per l'occasione il Milan ha voluto complimentarsi con il classe 2001 altoatesino. Sul proprio profilo 'X' il club rossonero ha pubblicato un post in cui si complimenta con Jannik Sinner per il successo nel torneo e per il nuovo best ranking raggiunto.