Il Sindaco di Firenze e la storia di Jacopo: “Sapevo che Pioli lo avrebbe accolto”

Il Sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha pubblicato su Instagram una foto che ritrae Stefano Pioli in compagnia di un giovane ragazzo. Si chiama Jacopo, il quale ha espressamente desiderato di incontrare l'allenatore del Milan. "Anche una semplice foto può far emozionare. Poche settimana fa Andrea era ricoverato in ospedale dopo aver perso una gamba in un brutto incidente. Firenze lo aveva abbracciato con una grande raccolta fondi, ancora aperta, per garantirgli le migliori cure sanitarie. Quando sono andato a trovarlo con Jacopo, il mio collaboratore, ci ha rivelato un suo desiderio: visitare Milanello e conoscere i suoi idoli. Sapevamo che Stefano Pioli lo avrebbe accolto a braccia aperte. È bastata una chiamata. E ora eccoli qui, sorridenti. Vi abbraccio!", questa la storia raccontata dal Primo Cittadino del capoluogo toscano.