Shevchenko, ‘selfie’ con Boban: “Felice di rivederti, Zvone” (FOTO)

Andriy Shevchenko, su Instagram, ha postato una foto con Zvonimir Boban, ex calciatore e dirigente del Milan. Ecco dove si trovano

Andriy Shevchenko, ex attaccante del Milan, è intervenuto su Twitter con una foto 'amarcord'. L'ucraino si trova a Nyon per partecipare a una Convention UEFA sul futuro del calcio europeo. Quale migliore occasione per incontrare il suo ex compagno rossonero Zvonimir Boban? Ecco l'immagine social di Sheva.