Shevchenko, i suoi complimenti ad Ancelotti: “Nessuno come te” | News

Attraverso un post su Twitter, Andriy Shevchenko si è congratulato con Carlo Ancelotti per la vittoria in Champions League del suo Real Madrid

Non sono mancati i complimenti per l'allenatore italiano e, tra questi, sono arrivati anche quelli di Andriy Shevchenko. L'ex attaccante ha pubblicato un post su Twitter per omaggiare l'allenatore con il quale ha lavorato ai tempi del Milan. "Complimenti Mister, nessuno come te! 19 anni fa la prima a Manchester… Con le tue quattro Champions League hai scritto la storia!", queste le parole apparse sul profilo social dell'ucraino.