Shevchenko, auguri a Maldini: “Hai scritto pagine importanti della storia del Milan”

Paolo Maldini compie oggi 55 anni. L'ex capitano e dirigente del Milan è stato celebrato da amici, parenti, ex compagni di squadra e non solo nel giorno del suo compleanno. Tra questi non poteva che esserci Andriy Shevchenko, ex attaccante dei rossoneri. L'ucraino, infatti, attraverso il proprio profilo Twitter ha pubblicato due foto che lo ritraggono insieme a Maldini accompagnate da delle parole di auguri: "Buon compleanno capitano. La tua storia e quella della tua famiglia sono uniche. Hai scritto pagine importanti della storia del Milan. Ispirazione per tutti, leggenda - compagno e amico. Tanti auguri Paolo", questo il pensiero di Shevchenko.