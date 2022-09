Shevchenko a ‘Casa Milan’: ecco tutte le informazioni sull’evento

Andriy Shevchenko, ex attaccante del Milan, sarà in visita alla sede del club rossonero. E c'è una gradita notizia per tutti i tifosi

Andriy Shevchenko , ex attaccante del Milan per molte stagioni dal 1999 al 2006 , e, successivamente, nella stagione 2008-2009 , arriverà a 'Casa Milan'. Lo ha comunicato il club rossonero con un post pubblicato sul proprio account ufficiale sul popolare social network 'Twitter'.

Shevchenko, secondo miglior marcatore di sempre nella storia del Milan con 175 reti in 322 partite, dietro soltanto allo svedese Gunnar Nordhal, vuole infatti ringraziare di persona la grande famiglia rossonera per l'iniziativa 'AC Milan for Peace' in favore del popolo ucraino vessato dall'invasione russa nella loro terra.