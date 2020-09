Shamrock Rovers-Milan, Rafael Leao supporta così i rossoneri

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dopo giorni di dubbi sullo stato di salute di Rafael Leao è arrivata l’ufficialità: il portoghese è affetto da Covid-19 ed è in quarantena da 25 giorni. Una notizia che era nell’aria, ma che adesso è stata confermata anche dal Milan. Per ovvi motivi, dunque, Stefano Pioli dovrà fare a meno del numero 17 che però, attraverso il proprio profilo ufficiale Twitter, ha voluto far sentire la propria vicinanza alla sua squadra. Una sola parola, un grande significato. Ecco il ‘tweet’.

