Serie A, la top 11 di Lele Adani: presenti due giocatori del Milan

Il noto opinionista Lele Adani ha scelto la sua top 11 della Serie A del girone d'andata. In questa formazione presenti due giocatori del Milan

Terminato il girone d'andata è tempo di fare bilanci. Quali giocatori hanno meritato una menzione speciale? Il noto. opinionista Lele Adani, come si vede in una grafica pubblicata da 'Rai Sport', ha stilato la sua top 11 della Serie A. In questa formazione troviamo due difensori del Milan. Eccola: Handanovic; Di Lorenzo, Tomori, Koulibaly, Theo Hernandez; Fabian, Brozovic, Calhanoglu; Pasalic; Vlahovic, Lautaro. Intanto il Milan sul calciomercato è pronto ad acquistare il difensore.