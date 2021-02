Serie A, il match Roma-Milan visto sui social | LIVEBLOG

Roma-Milan vista dai tifosi del Diavolo sui social network

Roma-Milan, posticipo della 24^ giornata di Serie A, è un match molto importante per la zona Champions League. La Roma di Paulo Fonseca ed il Milan di Stefano Pioli sono separate da soli 5 punti in classifica in favore dei rossoneri ma entrambe cercano un posto nella prossima edizione della massima competizione europea. Ecco come la vivono i tifosi del Diavolo sui social, in tempo reale: i migliori meme e commenti su ‘Facebook‘, ‘Twitter‘ e ‘Instagram‘!

Segui il live testuale del match dello stadio ‘Olimpico’ >>>