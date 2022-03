Seedorf: “Maldini e Pioli, continuate il grande lavoro che state facendo”

Clarence Seedorf ha fatto visita al Milan al Centro Sportivo di Milanello: ecco il post pubblicato su Instagram dall'ex rossonero

Un ritorno al passato quello di Clarence Seedorf, il quale oggi ha visitato il Milan nel Centro Sportivo di Milanello. L'ex centrocampista rossonero è stato ospite della società in compagnia di Miroslav Klose, grande ex attaccante tedesco, i quali hanno assistito da vicino all'allenamento svolto oggi dalla squadra sotto gli ordini di mister Stefano Pioli. L'ex calciatore olandese ha testimoniato la sua visita anche attraverso l'utilizzo del suo profilo Instagram, pubblicando diverse foto e una bella didascalia. "Grazie Paolo Maldini e Stefano Pioli per avermi ospitato oggi nel magico Milanello. Bello vedere Ibrahimovic e tutta la squadra di AC Milan, oltre ad alcuni membri storici dello staff, dal ristorante al reparto medico e ai tifosi rossoneri. Maldini e Pioli: continuate il grande lavoro che stai facendo! Forza Milan!", queste le parole apparse sul social. Milan, le top news di oggi: esclusiva Eranio, due visite a Milanello.