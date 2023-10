Scaroni sui social: “Lo sport deve essere veicolo di valori positivi” | FOTO

Il Presidente del Milan , Paolo Scaroni ha presenziato al Wembrace Sport 2023 tenutosi a Milano nella serata del 16 ottobre. Nella giornata di oggi, ha pubblicato un post su Instagram in merito all'evento. Ecco le sue parole e il suo pensiero.

"Come Club, da sempre siamo convinti che lo sport debba essere veicolo di valori positivi come l'inclusività e l'accessibilità: siamo felici di averlo ribadito anche quest'anno in occasione di wembracesport2023".