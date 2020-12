Sassuolo-Milan, Calabria: “Tanta voglia di tornare alla vittoria” (Foto)

Sassuolo-Milan, Calabria carico

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Davide Calabria è certamente uno dei giocatori più in forma del Milan attuale. In occasione del pareggio contro il Genoa, il terzino rossonero ha segnato il gol del momentaneo 1-1 grazie ad un tiro secco che si è insaccato all’angolino basso alla destra di Mattia Perin. Ma non c’è tempo per pensare al pareggio contro il Grifone, né tantomeno a quello contro il Parma. Tra due giorni c’è la trasferta contro il Sassuolo e l’obiettivo di Calabria è soltanto uno: ritornare alla vittoria. Questo è il senso del post pubblicato attraverso il suo profilo Instagram.