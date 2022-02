Sanremo, Matri pazzo di Elisa sui social. Poi punzecchia Ibrahimovic

Siparietto social che vede protagonista Alessandro Matri. L'ex Milan prima commenta Sanremo, poi punzecchia Zlatan Ibrahimovic

I social, spesso e volentieri, regalano alcune chicche anche quando meno ce lo si aspetta. Sembrava un tweet innocuo quello di Alessandro Matri, che ha commentato la straordinaria bravura della cantante Elisa, a suo dire quasi sprecata a gareggiare con gli altri. Ma è bastato un commento di un follower a spostare la discussione sull'argomento calcio. Alla frase "Ma veramente Elisa è in gara con gli altri?", il seguace ha commentato: "Eh Ale, Ibra giocava nello stesso campionato in cui giocavi tu". Una risposta ironica volta a sottolineare la grandezza dello svedese. A questo punto Matri ha deciso di rispondere in maniera ironica, ricordando lo scudetto vinto dalla sua Juventus nel 2012 proprio contro il Milan di Ibra: "Pensa che ha perso pure uno scudetto contro di me". Niente di personale, si tratta semplicemente una risposta che l'ex attaccante non è riuscito a trattenere per zittire il suo detrattore.