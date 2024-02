Rossoneri: le ultime tendenze sulla popolarità del Milan in Europa

Tra le più tifate in Italia e nel mondo — Il Milan conta circa quattro milioni di tifosi in Italia, circa il 16% di tutti gli appassionati di calcio dello Stivale. I rivali cittadini dell’Inter fanno registrare più o meno gli stessi numeri, con sottili margini di oscillazione, e soltanto la Juventus ha più tifosi, con un numero che si aggira intorno a 8 milioni (32%). Le milanesi battono il Napoli, con quasi 3 milioni di tifosi, le romane (quasi 2 milioni di tifosi giallorossi, più di mezzo milione i laziali) e la Fiorentina, tifata da circa 700mila persone. Allargando lo sguardo al mondo, il Milan risulta essere l’ottava squadra più tifata in assoluto, con un numero di tifosi vicino a 100 milioni, il numero più alto fra le italiane. In cima alla top ten troviamo il Manchester United (650 milioni), il Barcellona (450) e il Real Madrid (350), poi le altre inglesi Chelsea (145), Arsenal (135), Manchester City (110) e Liverpool (100). Dietro al Milan ci sono l’Inter, con 55 milioni di tifosi, e il Bayern Monaco (45), mentre la Juventus si ferma a 27.

Anche i social contano molto — E se il tifo è fondamentale, anche i social lo sono. Non sempre, però, le classifiche sul tifo vanno di pari passo con le gerarchie sui principali social network. Il Milan, l’ottava squadra più tifata al mondo, è soltanto dodicesima per numero di follower, con poco più di 70 milioni di seguaci sommando Facebook, Instagram, X (il vecchio Twitter), YouTube, TikTok e Weibo, un social cinese in rampa di lancio che ambisce a essere l’anello di congiunzione fra X e Facebook. Nella maggior parte dei casi, le squadre di calcio hanno più follower su Instagram che su Facebook, ma il Milan va in controtendenza: quasi il 40% dei followers del diavolo deriva da Facebook (circa 28 milioni), solo il 21% da Instagram (15,7 milioni). Tra i seguaci del Milan, TikTok (19%) batte il social di Musk (13%), mentre cresce la quota di Weibo (5%) anche a scapito di YouTube (2%).

Il paragone con gli altri top club europei — Sebbene in questa classifica contino diversi fattori, possiamo notare come, fra le squadre italiane, il Milan sia secondo dietro solamente alla Juventus (147 milioni di seguaci, sommando i vari social) e davanti all’Inter (64 milioni di follower) e alla Roma, che ha circa la metà dei follower del Milan. Soltanto dieci squadre superano i 100 milioni di follower, con il Real Madrid che comanda la classifica social a 415 milioni, seguito dal Barcellona (392) e dal Manchester United (224), ribaltando il podio nella classifica del tifo. Il Paris Saint-Germain (189), il Manchester City (156), il Chelsea (152), la già citata Juventus (147), il Liverpool (137), il Bayern Monaco (130) e l’Arsenal (104) completano la top ten, ma prima del Milan c’è anche il Tottenham (95).

I calciatori del Milan più amati sui social network — Se diamo uno sguardo a Instagram, il social network più utilizzato per interagire con i calciatori, notiamo che il rossonero più seguito è Christian Pulisic. Sbarcato da pochi mesi a Milano con il soprannome di Capitan America, Pulisic vanta molti follower dagli Stati Uniti e sfiora quota 8 milioni, mentre il secondo in classifica è Rafael Leao con 5,5. Sul podio, Theo Hernandez con 4,5 milioni di follower batte Ismael Bennacer (3,9), amatissimo anche in Algeria, con cui ha vinto la Coppa d’Africa nel 2019 laureandosi miglior giocatore del torneo. L’intramontabile Olivier Giroud insegue con 3,5 milioni di seguaci, mentre Ruben Loftus-Cheek è l’ultimo giocatore del Milan con più di 2 milioni di follower su Instagram. Con più di un milione di seguaci troviamo Mike Maignan (1,6), Fikayo Tomori (1,4) e Samuel Chukwueze (1,4), Capitan Davide Calabria sfiora la cifra (928mila).

Le interazioni per club in Italia — L’ultima curiosità riguarda le squadre con più interazioni sui social network in Italia. A differenza delle altre, possiamo notare come questa graduatoria rispecchi molto la graduatoria del numero di tifosi: comanda la Juventus, la squadra più social d’Italia, con 764 milioni di interazioni, e insegue il Milan con 373. Sul podio c’è anche l’Inter, che supera di poco i 300 milioni, mentre Napoli e Roma sono molto vicine rispettivamente con 80 e 79 milioni di interazioni sui social network da parte dei propri follower.

