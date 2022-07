Rebic capitano del Milan, quanti sfottò! Romagnoli avvisa Calabria: “Occhio”

Nella giornata di ieri, il Milan si è reso protagonista della prima sgambata amichevole, disputando una partita di 60 minuti contro il Lemine Almenno, squadra che milita in Eccellenza lombarda. Una squadra piena di giocatori provenienti dalla Primavera e soltanto pochi giocatori della Prima Squadra. La fascia da capitano, per 'anzianità', è finita sul braccio di Ante Rebić, autore del momentaneo 2-0 con un bel destro dalla distanza. Il grado da capitano, attraverso i social, ha però scatenato diversi suoi compagni di squadra ed ex, che lo hanno punzecchiato in maniera simpatica.