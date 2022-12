Insulti razzisti a Coman, il Milan si schiera al fianco del giocatore

Kingsley Coman , attaccante del Bayern Monaco ed ex di Juventus e PSG è stato fatto oggetto di insulti razzisti (al pari del compagno di Nazionale, Aurelién Tchouaméni del Real Madrid ), per aver sbagliato uno dei calci di rigore nella finale dei Mondiali in Qatar tra la sua Francia e l' Argentina .

"Non c'è posto per il razzismo. Noi stiamo con Kingsley", il commento del club di Via Aldo Rossi sulla vicenda.