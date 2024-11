Sull'Inter: "C’è qualcuno disposto a riconoscere che Interspac era un’iniziativa senza né capo né coda di 50 vip, destinata solo a far parlare di loro stessi come vestali dell’interismo purissimo? Lo scrissi 3 anni fa che era destinata al totale fallimento e venni insultato. Oggi, l’oblio… Dico questo perché all’epoca era tutto un florilegio di complimenti su giornali, tv, siti: il luminoso futuro dell’Inter salvata dai suoi vip. Non uno che avesse fatto notare come mancassero tutti i fondamentali per far funzionare l’operazione. Puro servilismo o pura ignoranza".