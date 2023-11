Ravezzani: “Il Milan alterna partite eccellenti a una pericolosa discontinuità”

Fabio Ravezzani, noto giornalista, ha espresso il proprio commento sui social in merito al pareggio tra Lecce e Milan

Fabio Ravezzani, noto giornalista, ha pubblicato un post sul proprio profilo 'X', popolare social network dove spesso esprime il proprio pensiero in merito ad alcune partite di Serie A. Oggi, come prevedibile, ha dato la propria opinione sul match tra Lecce e Milan, soffermandosi in modo particolare sulla prestazione dei rossoneri di Stefano Pioli. Ecco le sue parole a riguardo.