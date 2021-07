Raduno Milan, secondo giorno di allenamento: le immagini (FOTO)

Il Milan, attraverso i propri profili social, ha condiviso alcune immagini relative all'allenamento odierno. Termina così il secondo giorno

Secondo giorno di allenamento terminato per il Milan, che ha iniziato a preparare la prossima stagione. Dopo il nubifragio abbattutosi a Milanello nella giornata di ieri, che ha costretto la squadra ad allenarsi in palestra, oggi i calciatori si sono goduti una bella giornata di sole. Queste le immagini dell'allenamento odierno pubblicate dai profili social del club rossonero. Giroud, tutto pronto per il suo approdo al Milan. Le ultime.