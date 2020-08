ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Pierre Kalulu è l’unico neo acquisto del Milan finora. Il terzino destro, preso a parametro zero dopo la scadenza del contratto con il Lione, si è presentato a Milanello per la prima volta, in occasione del primo allenamento stagionale. Giornata emozionante per il classe 2000 che, attraverso il proprio profilo Instagram, ha pubblicato una foto con la didascalia “Ben arrivato a Milano per la ripresa“. Ecco il post.