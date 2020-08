ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Primo giorno di allenamento per il Milan, che si è ritrovato a Milanello quest’oggi dopo il giro di tamponi effettuato nella giornata di ieri (qui l’esito). Theo Hernandez, uno dei giocatori migliori della scorsa stagione, ha pubblicato alcune foto sui social in cui si mostra determinato per affrontare la nuova stagione. Questo il post del terzino sinistro.