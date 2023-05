Qualificazioni Euro 2024: convocato anche Krunic del Milan

Tutto pronto per le qualificazioni di Euro 2024: per la Bosnia è stato convocato anche il calciatore del Milan, Rade Krunic

Manca ormai una sola partita per la stagione del Milan, quella contro il Verona di San Siro, sarà la gara che metterà fine a un anno particolare per i rossoneri. Poi sarà il momento del calciomercato e delle Nazionali, con le qualificazioni ad Euro2024 alle porte. Per i rossoneri, anche Krunic sarà impegnato con la sua Nazionale.