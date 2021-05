Primo compleanno rossonero per Tonali: gli auguri del Milan sui social

Sandro Tonali, arrivato al Milan la scorsa estate, festeggia il suo 21esimo compleanno, il primo in maglia rossonera. Gli auguri del suo club

Nato a Lodi l'8 maggio 2000, Sandro Tonali , arrivato al Milan dal Brescia nello scorso calciomercato estivo, compie oggi 21 anni . Il club rossonero ha augurato buon compleanno al suo giovane centrocampista in un post pubblicato sui propri canali social ufficiali.

"37 presenze, oltre 2mila minuti giocati in stagione, sempre presente quando è stato chiamato in causa: Sandro Tonali è una garanzia nella stagione rossonera - ha scritto il sito web ufficiale del Milan -. Giovane ma di personalità, tecnica e quantità. Oggi il nostro centrocampista festeggia 21 anni, il suo primo compleanno in rossonero".