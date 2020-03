Piatek ricorda il gol all’Atalanta sui social (VIDEO)

ULTIME NEWS – Krzysztof Piatek si è separato dal Milan lo scorso gennaio, dopo appena un anno. La sua esperienza è stata grandiosa nei primi mesi, poi dall’inizio di questa attuale stagione ha avuto un calo clamoroso che è poi sfociato nel definitivo addio.

Ora Piatek gioca per l’Hertha Berlino, ma sui social non dimentica il Milan. Durante questa pausa forzata causa coronavirus, è stato ‘nominato’ dai suoi amici per ricordare un suo gol. Il polacco ha pubblicato la sua rete segnata a Bergamo contro l’Atalanta, il gol del parziale 1-1, che poi permise ai rossoneri allenati da Gattuso di rimontare e vincere 1-3. Piatek ha pubblicato il video del gol, e poi nominato ben quattro giocatori: Rafael Leao, Lucas Paquetà e Tiemoué Bakayoko, oltre all’ex compagno al Genoa Pandev.

