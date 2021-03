Pareggio contro il Manchester United, il Milan: “Che gruppo, che squadra!”

Euforia Milan dopo il pareggio contro i Red Devils

Una partita giocata in maniera quasi perfetta non poteva finire con una sconfitta. Il Milan è stato padrone del campo per diverse fasi del match e, alla prima disattenzione, è stato punito dal gol di Amad Diallo. Ma i ragazzi di Stefano Pioli non hanno mollato e hanno agguantato il pareggio all’ultimo minuto grazie ad un colpo di testa di Simon Kjaer. Il club rossonero, attraverso i propri profili social, ha voluto sottolineare proprio la determinazione di una squadra che non molla mai. Ecco il post.

Queste le parole di Stefano Pioli nel post-partita