Pablo Marì, il Milan: “Un augurio di pronta guarigione” | News

Un brutto, bruttissimo episodio di è verificato questo pomeriggio al centro commerciale di Assago. Un uomo ha accoltellato diversi uomini nei pressi del supermercato 'Carrefour' e tra questi è risultato esserci anche il difensore del Monza Pablo Marì . Fortunatamente lo spagnolo è in ospedale ma non è in pericolo di vita, mentre avrebbe perso la vita un dipendente del supermercato.

Non è mancato il messaggio di pronta guarigione da parte del Milan che, sul proprio account Twitter, ha riportato queste parole: "Un augurio di pronta guarigione a Pablo Marì e agli altri feriti, un pensiero commosso per la vittima". Monza, Galliani su Pablo Marì: "Non è in pericolo di vita".