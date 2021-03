Ounas, insulti razzisti via social. Il Milan si schiera con il giocatore

Caso Ounas: il Milan contro il razzismo

Una partita da incorniciare per Adam Ounas, protagonista assoluto con il suo Crotone nella vittoria contro il Torino. Dopo la soddisfazione, però, il brutto episodio. Il calciatore algerino ha ricevuto diverse offere razziste attraverso i social. Un gesto denunciato con forza dal Crotone, a cui il Milan ha voluto dare seguito. Il club rossonero, da sempre, non si risparmia nel condannare questo tipo di episodi che, al giorno d’oggi, non dovrebbero essere nemmeno pensabili. Ecco il messaggio.

