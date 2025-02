"Questa vertenza si somma a quella potenziale che potrebbe riguardare la procedura di vendita accelerata (no bando pubblico) e all'altra già in corso dal 2022 (ancora pendente) che contesta le delibere di pubblico interesse (2019 e 2021) che sarebbero in discontinuità perché il pubblico interesse del 2019 non prevedeva la demolizione totale di San Siro; invece il pubblico interesse del 2021 - che dovrebbe essere in continuità col primo - consentirebbe la demolizione totale. In pratica ci si sarebbe incartati per andare dietro ai club, pasticciando nella seconda delibera del 2021 che è in discontinuità con quella del 2019 perché consente cose che il Consiglio Comunale non ha mai approvato". LEGGI ANCHE: Milan, Theo Hernandez al bivio: ecco le due plausibili opzioni per il futuro. E il rinnovo ...