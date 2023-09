Nottingham Forest, Origi: “Dio mi benedica in questo nuovo viaggio”

Divock Origi, attaccante del Milan in prestito al Nottingham Forest, ha pubblicato un post sui social per l'inizio della sua nuova avventura

Divock Origi, già ad inizio raduno, era stato relegato ai margini della rosa dal tecnico del Milan Stefano Pioli. Nonostante ciò il belga ha sempre provato a rimanere in rossonero, con l'obiettivo di potersi giocare le proprie chances anche nel corso della stagione 2023/2024. Proprio per questo motivo avrebbe ripetutamente rifiutato offerte da parte di società a lui interessate, come Burnley e Torino.