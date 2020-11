Ibrahimovic, divertente Instagram Story postata

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Divertente Instagram Story postata da Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese fotografa Milanello e commenta con la frase “I am Zlatan”, taggando il profilo del club rossonero. Insomma, contro il Napoli non ci sarà Stefano Pioli, un problema non indifferente per i rossoneri, ma certamente la squadra potrà contare sull’esperienza e il carisma del suo giocatore più talentuoso e fondamentale.

ECCO IL REPORT DI OGGI DA MILANELLO>>>