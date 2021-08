Nizza-Milan, Calabria su Instagram: “Felice di essere tornato”

Davide Calabria ha giocato 45' dell'amichevole Nizza-Milan all'Allianz Riviera dopo essere stato operato di ernia inguinale a fine maggio

Calabria, che era stato operato di ernia inguinale alla fine del mese di maggio , e che si è allenato con la squadra nell'ultima settimana, ha commentato attraverso i suoi canali social ufficiali il match di ieri e, nello specifico, il fatto di aver riassaporato l'erba in una partita importante, seppur amichevole.

"Felice di essere tornato", ha scritto Calabria come didascalia ad uno scatto che lo ritrae in campo ieri sera durante Nizza-Milan. Una gara terminata 1-1 con il primo gol rossonero (non ufficiale) di Olivier Giroud. Ecco le ultime novità sul futuro di Josip Ilicic.