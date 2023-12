Milan, Leao sui social: “L’obiettivo nella Champion era andare avanti” | FOTO

"L'obiettivo nella Champions League era andare avanti ma purtroppo non è stato possibile... Il sogno in Europa continua!! Felice di essere tornato". Leao ha postato tre foto. La prima nell'abbraccio collettivo dopo il gol di Chukwueze. La seconda e la terza mentre gioca. Rafa è tornato in campo dopo il lungo stop a seguito dalla lesione subita contro il Lecce. Leao resta fondamentale per il Milan. LEGGI ANCHE: Milan, l'Europa League conta! Tra i ricavi e la gloria, bisogna provarci