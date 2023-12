Milan, Giroud sui social: “Orgoglioso. Adesso avanti raga” | FOTO

"Orgoglioso di questa squadra. Adesso avanti raga". Giroud ha pubblicato due foto. La prima di gruppo con i calciatori del Milan che si abbracciano. La seconda singola in cui ringrazia i tifosi nel post partita. Ora Olivier dovrà tornare ad essere di nuovo decisivo in campionato. I rossoneri giocano domenica contro il Monza. LEGGI ANCHE: Milan, quale mercato flop? Pioli resta in Europa col tridente di 'riserve'