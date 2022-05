Nesta, complimenti ad Ancelotti: “Ne alzi un’altra esattamente 19 anni dopo”

Alessandro Nesta, ex difensore del Milan, si è complimentato con Carlo Ancelotti dopo aver conquistato la Champions League con il Real Madrid

Il Real Madrid di Carlo Ancelotti è campione d'Europa per la 14esima volta nella sua storia. Un successo sofferto, ma meritato quello dei 'blancos' che nel loro percorso europeo hanno battuto tutte le squadre candidate alla vittoria finale.

Attraverso un post pubblicato su Instagram, Alessandro Nesta ha fatto i complimenti al suo ex allenatore ai tempi del Milan. "Esattamente 19 anni dopo ne alzi un'altra…Complimenti Mister", queste le parole dell'ex difensore, il quale ha giustamente ricordato come proprio 19 anni fa esatti lo stesso Ancelotti aveva vinto un'altra finale di Champions League battendo la Juventus.