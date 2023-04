Napoli-Milan, rigore da ripetere: grave disinformazione di Cesari

Il rigore di Giroud in Napoli-Milan andava ripetuto? Secondo l'ex arbitro Cesari no, ma occhio alle regole IFAB

Il Milan ha pareggiato contro il Napoli: nel primo tempo, Olivier Giroud, ha fallito un calcio di rigore. Questo, però, andava ripetuto. Graziano Cesari, nel post partita a Mediaset, ha parlato dell'episodio, sottolineando della regola del piede a terra. I calciatori del Napoli, secondo l'ex arbitro, non avrebbero compiuto nessun errore, in quanto non avevano alcun piede a terra in area di rigore al momento del tiro dal dischetto di Giroud. L'utente Alientoine20, su Twitter, spiega però tutto l'accaduto. Ecco i suoi post.

"Come possiamo udire dal video sottostante, Graziano Cesari dichiara che nel regolamento del calcio l'invasione si concretizza solo quando i piedi toccano il terreno di gioco. Non è assolutamente vero".

"Innanzitutto, sia nel Regolamento Giuoco Calcio della FIGC (in italiano), sia nel regolamento IFAB (in inglese) non si fa mai riferimento a quali parti del corpo caratterizzino l'invasione né si fa mai riferimento alla parola "ground" come da lui dichiarato".

"Nella stessa definizione di "posizione di ripartenza", l'IFAB ci informa anche su cosa si intende per infrazione aggiungendo anche un disegnino. Non si tratta di invasione se il calciatore ha entrambi i piedi fuori dall'area di rigore (o sulla linea), anche se ha il corposbilanciato in avanti e, quindi, all'interno dell'area di rigore. L'IFAB dice anche che la tecnologia deve intervenire solo quando sono i piedi ad essere oltre la linea, non il resto del corpo, perché solo in quel caso si concretizza l'invasione".

"Attenzione però, la stessa IFAB ci informa che, nel caso i piedi di un calciatore si trovino in area di rigore seppur non sul terreno ("on the ground" per l'appunto), l'arbitro dovrà giudicare dove sarebbero stati i piedi se fossero stati sul terreno in quel momento".

"Nel caso del rigore di Giroud in Napoli - Milan, la proiezione del piede destro di Juan Jesus è indubbiamente in area di rigore, pertanto il VAR sarebbe dovuto intervenire chiedendone la ripetizione, al contrario di quanto affermato da Graziano Cesari".