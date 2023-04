Napoli-Milan, la reazione di Deulofeu: “Che cosa ha fatto Rafa…”

Entusiasmo e sorpresa sui social dopo il goal che ha portato in vantaggio il Milan durante la sfida valida per il ritorno di Champions League contro il Napoli . La rete di Giroud è stata quasi oscurata da un coast to coast strepitoso di Rafael Leao . L'attaccante portoghese ha saltato 3 uomini prima di appoggiare comodamente il pallone per il centravanti francese.

Tra i tanti commenti vi è anche quello di un ex giocatore del Milan. Stiamo parlando di Gerard Deulofeu che commenta con poche ma significanti parole. L'attaccante spagnolo, ora all'Udinese, ha scritto: "Che cosa ha fatto Rafa raga..". Ecco come e dove vedere Napoli-Milan in tv o in diretta streaming >>>