Monza in Serie A, il messaggio del Milan: “Una prima storica, complimenti!”

Il Milan , sul proprio profilo Twitter, ha dedicato un messaggio sociale in occasione della prima storica promozione in Serie A del Monza degli ex rossoneri Silvio Berlusconi e Adriano Galliani .

Ecco il messaggio rossonero: "Una prima storica: complimenti al Monza per la promozione in Serie A. Ci vediamo la prossima stagione, insieme a Lecce e Cremonese". Le Top News di oggi: Donnarumma non si pente di aver lasciato il Milan, futuro Paolo Maldini e non solo