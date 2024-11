Monza-Milan, Ravezzani: “Leao faccia come Ibra”. Poi l’attacco all’arbitro

Sulla prestazione del Milan: "Motta e Fonseca accomunati dallo stesso concetto: a novembre nessuno ha mai vinto lo scudetto. Vero, ma spesso si capisce già chi non lo potrà vincere. E vale sempre lo stesso triste adagio: chi vince festeggia, chi perde spiega. Difficile valutare il Milan di Monza. Qualche lampo, una prestazione discreta, ma resta la sensazione che a volte la squadra reciti a soggetto. Spesso si vedono calciatori chiamare palla da una parte o dall’altra alzando le braccia. Quasi non ci fossero schemi ben definiti. Leao in mezz’ora mostra un paio di fiammate, spente da conclusioni a rete pessime. Quest’anno ha una media di 1 gol su 31 tiri in porta. Dovrebbe lavorare sodo in allenamento per migliorarsi, come fece Ibra con Capello alla Juve. La sensazione è che non ne abbia voglia".