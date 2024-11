Monza-Milan, Pistocchi polemico: “Feliciani ha fatto il VAR di sé stesso”

Sull'arbitro di Monza-Milan: "Nel meraviglioso mondo dei Rocchi Boys questa ci mancava: l’arbitro di Monza-Milan, Feliciani, all’8’ del primo tempo ha annullato a fine azione il gol di Dany Mota per un fallo precedente di Bondo su Theo da lui stesso non rilevato. In pratica Feliciani ha fatto il VAR di se stesso".

Sulla Juventus: "Con la terza vittoria esterna consecutiva , la Juve espugna ancora il Friuli con 2 gol nel 1^T e una prestazione di squadra convincente. C’è stata anche un po’ di fortuna: tiro di Thuram che colpisce il palo e carambola sulla schiena di Okoye per l’1:0, ancora palo di Yildiz e palla che finisce tra i piedi di Savona per il 2:0, ma c’è stata anche una idea di calcio che porta a dominare il posspalla - 62%- e il gioco".

"Per Thiago Motta c'è ancora molto da fare- dare una precisa collocazione a Koopmeiners, impalpabile da trequartista, e trovare una soluzione per fornire a Vlahovic una assistenza più efficace, ma la Juve può e deve crescere . L'Udinese, vicina al gol in due occasioni, tiro di Davis parato da Di Gregorio e traversa di Lucca, ha attaccato troppo poco e con poca efficacia".