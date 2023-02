Monza-Milan, Messias sui social: “Felice per il gol”

Il Milan vince la sua terza partita di fila. Con lo 0-1 in casa del Monza , i rossoneri sono alla terza gara con un gol segnato e zero subiti. La rete decisiva è stata quella di Junior Messias . Il brasiliano è stato uno dei migliori in campo, grazie alla sua corsa e alla sua voglia. Il calciatore rossonero ha postato una foto sui social.

"Felice per il gol e per aver aiutato la squadra a conquistare un'altra vittoria importante". Il brasiliano, oltre il gol, è stato uno dei milgiori in campo per il Milan, con la sua prestazione a tutto campo. Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>