Monza-Milan, commenti ironici prima del match? Il club risponde così …

Nella serata di ieri il Monza ha vinto contro il Milan con il risultato di 4-2 dopo essersi vinto rimontare due gol dai rossoneri. Un successo che per certi versi era comunque difficile da prevedere, sia per il momento di forma del club brianzolo sia per le forze in gioco. E, a questo proposito, sono stati tanti i commenti ironici dei tifosi sui social nel pre-partita.