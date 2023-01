Monza, lady Berlusconi impazzisce sui social dopo il pari con l’Inter | News

Nella serata di sabato 7 gennaio è andato in scena il match tra Monza e Inter , valido per il 17° turno del campionato di Serie A. L'incontro è terminato con il risultato di 2-2, grazie a una rete di Caldirola nei minuti di recupero. Le polemiche sono state però parecchie e si sono protratte anche al termine della sfida.

Sul punteggio di 1-2 a favore dell' Inter , infatti, il direttore di gara Juan Luca Sacchi ha commesso un'evidente errore, fischiando prima del dovuto un presunto fallo di Gagliardini . Oltre a non esserci alcuna infrazione da parte del nerazzurro, l'azione era terminata con una rete di Acerbi , ma il VAR non poteva intervenire perché il fischio dell'arbitro è arrivato prima del gol.

L'errore, simile per certi versi a quello di Serra in Milan-Spezia, ha fatto andare su tutte le furie i tifosi dell'Inter. Rabbia che continua a crescere dopo l'esultanza tutt'altro che pacata postata su una storia Instagram da parte di lady Berlusconi, Marta Fascina.