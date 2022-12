Mondiali, Dest parla sui social dopo la sconfitta dei suoi USA

Il Milan ha fatto della programmazione e della strategia i suoi punti di forza in questi anni. La dirigenza formata da Paolo Maldini e Frederic Massara ha portato tanti giocatori interessanti in rosa. Per questo il Milan ha avuto ben 7 giocatori impiegati nei Mondiali 2022 in Qatar . Uno di questi è stato Sergiño Dest . Il terzino è stato eliminato insieme agli USA contro l'Olanda agli ottavi di finale.

"Devastato. Abbiamo dato tutto per il nostro Paese, ma non ci siamo riusciti la scorsa notte. Sono orgoglioso della mia squadra e di come ha lottato per tutto il torneo. Abbiamo tantissimo talento nel gruppo e la maggior parte di noi è ancora giovane con molto tempo per svilupparsi".