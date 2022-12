Mondiali, Giroud è il quarto calciatore più anziano a segnare nella storia

Olivier Giroud sta giocando a un livello davvero incredibile. Il bomber in due stagioni in rossonero ha conquistato il Milan e rotto la maledizione del numero 9. Ora sta pesantemente lasciando il segno anche ai Mondiali 2022 in Qatar con la Francia. L'attaccante francese, poi, non è certo un calciatore di primo pelo, anzi. Spesso però, questo non si nota sul campo da gioco.