Milan, Ziliani ‘benedice’ Tadic: “Salto di qualità formidabile dopo Calhanoglu”

Il giornalista Paolo Ziliani ha parlato del possibile acquisto di Dusan Tadic per il post Hakan Calhanoglu. Salto di qualità per il Milan? Queste le dichiarazioni scritte attraverso il proprio profilo Twitter:

"Anche se ha 32 anni (5 più di Calhanoglu), Tadic suo sostituto sarebbe un formidabile salto di qualità per il Milan. Il serbo dell'Ajax ha classe purissima, è integro, ha la personalità per reggere San Siro, segna come un attaccante e può occupare ogni posizione in attacco".